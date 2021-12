Jeff Tweedy pubblica la versione live del suo album «Love Is The King»

1 Minuto

144 Parole

Il leader dei Wilco, Jeff Tweedy, pubblica la versione deluxe del suo album da solista del 2020 Love Is The King.

Il pacchetto include l’album originale più un disco bonus intitolato Live Is The King con le versioni dal vivo di tutte le 11 canzoni suonate da Jeff con i figli Sammy e Spencer Tweedy, Liam Kazar, James Elkington e Sima Cunningham.

Il live set si chiude con la cover di The Old Country Waltz, classico intramontabile di Neil Young.

Prodotto da Jeff Tweedy e Tom Schick presso lo studio dei Wilco di Chicago (The Loft), Love Is The King / Live Is The King esce oggi 10 dicembre 2021. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA