Beatrice Deer con il nuovo disco «Shifting»

Metà inuk e metà mohawk, Beatrice Deer è una cantautrice canadese nata nel 1985 a Quaqtaq, piccolo villaggio del Quebec che abbandona nel 2007 per trasferirsi a Montreal.

Sin dal suo album di debutto, Just Beat del 2005, nelle sue canzoni Beatrice affronta temi che spaziano dai racconti popolari inuit all’esigenza di dare significato alla vita e alla propria crescita personale.

Nel 2010 pubblica il suo secondo e omonimo album, Beatrice Deer, e un disco di Natale dal titolo An Arctic Christmas. Segue poi un EP nel 2015, Fox, e il terzo lavoro sulla lunga distanza nel 2018 che prende il nome di My All to You.

A distanza di quatto anni dalla sua ultima fatica discografica, arriva oggi, 10 dicembre 2021, Shifting, nuovo album che vede la partecipazione di Chris McCarron (chitarre, tastiere e basso), Mark Wheaton (batteria, tastiere), Michael Felber (synth, basso), Jordey Tucker (lap steel, chitarre), Pietro Amato (corno, piano), Sarah Pagé (arpa), Erik Hove (flauto, sassofono), Eva Deer (fisarmonica) e Elliott Wheaton (cori).

Shifting di Beatrice Deer è in streaming integrale via bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

