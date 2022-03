Russians Against War. Il rapper russo Oxxxymiron organizza un concerto per i bambini ucraini

1 Minuto

138 Parole

Dopo aver annullato le sue esibizioni a Mosca e San Pietroburgo, il rapper russo Oxxxymiron ha deciso di organizzare un concerto benefico a favore dei bambini ucraini.

Il live del dj e producer Miron Janovič Fëdorov (così all’anagrafe di San Pietroburgo) si terrà il 15 marzo 2022 a Istanbul, Turchia, a partire dalle 21:30, presso il club Kadıköy Sahne.

Il concerto intitolato Russians Against War sarà trasmesso online su Twitch, YouTube e Instagram e i proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti all’organizzazione polacca non governativa Fondazione San Nicola per aiutare i bambini dei profughi ucraini.

Tutte le informazioni relative all’evento sono reperibili sul sito del concerto.

Oxxxymiron vuole che il concerto sia visto soprattutto in Russia, per cui avvisa i suoi fan, nonché connazionali, di procurarsi “una VPN per bypassare i blocchi il prima possibile”. (La redazione)