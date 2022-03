Voci dall’Ucraina. La guerra che cambiò Città Tonda

La guerra spiegata ai più piccoli attraverso un racconto originale e poetico firmato dal pluripremiato Studio Agrafka di Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv e pubblicato da Jaca Book.

Si intitola La guerra che cambiò Città Tonda ed è una storia illustrata, intensa e coinvolgente su un tema più che mai attuale e delicato. Un’occasione per riflettere con i bambini, con uno sguardo positivo e ottimista. Un uso sapiente di tecniche e stili restituisce sia la drammaticità dello scontro armato sia la forza che viene dalla luce e dai colori per riportare la pace.

Danko, Zirka e Fabian vivono serenamente nella piccola Città Tonda. Hanno il loro lavoro che li tiene sempre molto occupati. finché non arriva la guerra. I tre amici non hanno mai vissuto una simile esperienza e non sanno proprio che fare. Nella speranza di fermare la guerra, prima provano a parlare con lei e poi la combattono: ma ogni tentativo è vano. Quando tutto sembra perduto, scoprono un modo efficace per opporsi all’oscurità di questo terribile nemico: la potenza della luce. Con l’aiuto di tutti gli abitanti della città, costruiscono un’enorme macchina della luce che disperde l’oscurità e ferma la guerra. Città Tonda vede tornare la pace e la gioia, anche se la guerra ha cambiato il volto della città per sempre, così come i cuori dei suoi abitanti. Ognuno di loro conserva ricordi molto dolorosi di ciò che è accaduto, ma il desiderio di andare avanti e tornare a sorridere vince su tutto.

