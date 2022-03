The Garbage & the Flowers. Il ritorno della formazione neozelandese con «Cinnamon Sea»

1 Minuto

150 Parole

Cinnamon Sea è segna il ritorno in grande stile della band di Wellington, Nuova Zelanda, The Garbage & the Flowers.

Il mini album è stato registrato in un tribunale abbandonato a Fryerstown, un villaggio spettrale a Victoria’s Goldfields nel sud-est dell’Australia, dove è più probabile incontrare giganteschi canguri grigi che balzano sulla sua polverosa strada principale che abitanti del posto.



The Garbage & the Flowers sono agitatori del sottobosco indie rock neozelandese e australiano, tra i migliori interpreti della loro generazione.

Una band ritrovata, una fusione ibrida, acida e decadente dei Velvet Underground e del folk rock dalle visioni noise di scuola Elephant 6, ma con un tocco dissacrante e stralunato.

In uscita il 13 maggio 2022 per Fire Records, Cinnamon Sea è anticipato dal singolo Eye Know Who You Are, prima delle cinque tracce che compone questo nuovo disco del gruppo neozelandese. (La redazione)