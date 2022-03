Blanck Mass compone la colonna sonora di «Ted K»

1 Minuto

Blanck Mass, ovvero Benjamin John Power del duo elettronico inglese Fuck Buttons, ha composto la colonna sonora del film Ted K.

Ted K, diretto da Tony Stone, è una produzione cinematografica americana che ha ricevuto premi internazionali e il plauso della critica.

Il film narra la vita di Ted Kaczynski, il famigerato terrorista degli anni ‘90 noto come Unabomber.

Unabomber è stato un personaggio chiave della storia americana moderna, un terrorista “domestico” che ha iniziato con piccoli atti di sabotaggio e poi è arrivato ad organizzare attentati mortali, ricevendo l’attenzione dei media e a diventare l’uomo più ricercato degli states.

Volevo che sembrasse un’epopea e il tema principale del film, intitolato “Montana”, ha sicuramente quella portata, con esplosioni gelide e potenti di synth. Benjamin John Power

La colonna sonora di Ted K è uno dei lavori più interessanti mai pubblicati da Blanck Mass, sicuramente un tassello immancabile nella collezioni di dischi di ogni amante di sonorizzazioni e colonne sonore, e delle gelide trame sintetiche di questo moderno maestro dell’elettronica inglese.

La colonna sonora sarà in streaming dal 18 marzo 2022 e su disco in vinile da giugno 2022 per Sacred Bones. (La redazione)