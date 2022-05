Musica in vetrina. «Solitudine» dei RePro

A distanza di quasi un mese dall’ultimo appuntamento torna Musica in vetrina, il nostro spazio dedicato agli artisti emergenti ancora poco conosciuti dal grande pubblico (questo è il form di partecipazione).

Questa volta è il turno dei RePro, progetto crossover nato nel 2013 a Milano e attualmente formato da Enrico “Joe” Cassano (chitarra e voci), Daniele “Jankoman” Dimasi (batteria e parti elettroniche), Marco “Ruius” Rossi (basso e voci) e Vincenzo “Er Trunna” Canini (mc).

Solitudine è il brano che ci è stato segnalato dalla band milanese e che noi vi invitiamo ad ascoltare. Un pezzo a metà strada tra rock e rap. (La redazione)

