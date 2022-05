I Nu Genea con il nuovo album «Bar Mediterraneo»

I Nu Genea di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina tornano con un nuovo album a distanza di quattro anni dall’acclamato Nuova Napoli e dopo la hit dell’estate 2021 Marechià.

Il terzo disco sulla lunga distanza del duo napoletano (già Nu Guinea) si intitola Bar Mediterraneo ed è in uscita domani, 13 maggio 2022, per NG Records. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.