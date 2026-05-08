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Galaxie 500, il live allo storico CBGB: il concerto culto del 1988

Nel 1988 i Galaxie 500 salgono sul palco del CBGB il 13 dicembre per un live memorabile con Sonic Youth, B.A.L.L. e Unsane. Registrato da Kramer e restaurato da Alan Douches, CBGB 12.13.88 cattura l’intensità della band agli inizi ed è oggi disponibile ufficialmente su Silver Current Records.

Pubblicato da
REDAZIONE
8 Maggio 2026

Nel 1988 i Galaxie 500, reduci dal successo del loro primo album Today e dal relativo tour, conclusero l’anno con una performance memorabile al leggendario CBGB di New York. La band, già riconosciuta per la sua intimità sonora e per l’intensità malinconica delle sue esibizioni, condivise il palco con Sonic Youth, B.A.L.L. e Unsane in occasione di un concerto-benefit per il negozio di fanzine See Hear.

Disco disponibile anche su Amazon

Il live ritrovato al CBGB del 13 dicembre 1988

Il fonico e produttore Kramer ha catturato quella serata in un mix diretto. Poi Alan Douches ha restaurato e rimasterizzato il materiale dalle fonti analogiche presso i West West Side Music. Da quel lavoro è nato CBGB 12.13.88, un documento live che immortala i Galaxie 500 alla fine del loro primo capitolo artistico. L’anno seguente, la band avrebbe aperto una nuova fase con l’uscita di On Fire.

Ascolta il live su Bandcamp

Per la prima volta, CBGB 12.13.88 dei Galaxie 500 è disponibile ufficialmente. Il disco è uscito l’8 agosto 2025, sia in streaming sia su supporto fisico, per Silver Current Records. Si tratta di un tassello prezioso che restituisce la magia di una band giovane, ma già matura e in piena evoluzione. (La redazione)

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8 Maggio 2026

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