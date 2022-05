Tami Neilson, cantautrice neozelandese che ricorda Patsy Cline, Peggy Lee e Wanda Jackson.

2 Minuti

Si racconta che nessuno abbia dimenticato la prima volta che ha visto Tami Neilson, cantautrice neozelandese capace di mettere insieme lo spirito ferito di Patsy Cline e la sensualità di Peggy Lee.

Tami Neilson è un’artista dalla voce inconfondibile che può affrontare sia grandi ballate country che pezzi all’insegna di gospel, swing, soul, R&B e persino rock’n’roll. Tami è una vera e propria forza della natura, alimentata da una personalità decisa e uno stile elegante e retrò.

Il quotidiano britannico The Guardian ha scritto che “la sua voce potente ricorda le star degli anni ’50 come Wanda Jackson e Patsy Cline.”

Tami Neilson è cresciuta esibendosi in tutto il Nord America con la Neilson Family Band, lavorando al fianco di grandi come Johnny Cash, Tanya Tucker e Kitty Wells. Con i suoi genitori, Betty e Ron, e i due fratelli, Todd (batteria) e Jay (basso), ha trascorso anni in viaggio imparando il suo mestiere. Ciò ha permesso a Tami di esplorare la sua crescente gamma vocale ed emotiva e di attingere a un vasto background musicale.

I primi dischi l’hanno vista muoversi tra country mainstream e country alternativo. Successivamente, allargando i suoi orizzonti di cantante folk, sono arrivati i primi riconoscimenti in Nuova Zelanda, in particolar modo con Dynamite! del 2014, album che ha ricevuto apprezzamenti sia dal pubblico che dalla stampa specializzata.

Kingmaker è il titolo del suo nuovo lavoro discografico in uscita il 15 luglio 2022, anticipato dai singoli Baby, You’re a Gun e Beyond the Stars. Buon ascolto. (La redazione)

