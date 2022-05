Måneskin. Nulla di nuovo sotto il sole, ma pur sempre una boccata d’ossigeno. Ascolta «Supermodel».

2 Minuti

Con un riff iniziale che ricorda Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, i giovanissimi re Mida del funk rock italiano Måneskin tornano con una nuova hit dal titolo Supermodel.

Al solito Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) non stanno affatto rivoluzionando la musica internazionale, ma quantomeno hanno saputo aprire le finestre dell’industria commerciale italiana e mondiale facendo entrare un po’ di aria rock, anche se non necessariamente nuova.

Del resto, si può essere bravi e talentuosi quanto si vuole, e i Måneskin lo sono davvero, ma il sound che ci stanno proponendo non ci giunge affatto originale né tantomeno sorprendente.

Tuttavia alla formazione romana va dato un merito assoluto: aver scosso le classifiche estive internazionali che fino a qualche estate fa erano dominate quasi esclusivamente da brani reggaeton.

Con i Måneskin, oggi, i frequentatori di radio e tv mainstream si possono permettere il piacere di essere funestati anche da pezzi semplicemente rock, come Supermodel, incentrati su voce, chitarra, basso e batteria, con la produzione affidata a Max Martin, Rami Yacoub e Sylvester Sivertsen che, assieme alla band e Justin Tranter, partecipano alla scrittura del nuovo singolo.

In definitiva: nulla di nuovo sotto il sole, ma pur sempre una boccata d’ossigeno per gli assertori del “rock and roll never dies“. (La redazione)