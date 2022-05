Chi sono i Kalush Orchestra, i vincitori dell’Eurovision 2022?

Di loro già vi avevamo accennato qualcosa lo scorso 3 maggio 2022, in vista dell’imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Chi sono i Kalush Orchestra?

Il gruppo nasce nel 2019 in Ucraina su iniziativa del rapper Oleh Psyuk che coinvolge nel suo progetto hip hop il polistrumentista Ihor Didenchuk e il ballerino Vlad Kurochkache. La formazione prende il nome in onore di Kalush, città natale di Oleh situata ai piedi dei Carpazi.

Successivamente, nel 2021, Psyuk decide di realizzare una sorta di progetto parallelo facendo entrare nell’organico della band altri membri come Tymofii Muzychuk, Vitalii Duzhyk e Dzhonni Dyvnyy. Nascono così i Kalush Orchestra, formazione capace di combinare motivi etnici tipici della cultura tradizionale ucraina con la musica hip hop, facendo uso tanto di strumenti folkloristici quanto contemporanei.

Il primo risultato di questa interessante combinazione musicale prende il nome di Stefania, un omaggio che Oleh ha voluto fare a sua madre e che ha conquistato il primo posto all’Eurovision Song Contest 2022.

Con il folk rap di Stefania, infatti, i Kalush Orchestra si sono aggiudicati la simpatia del pubblico ma soprattutto il primo posto con ben 631 voti.

Il testo della canzone è stato scritto da Oleh Psiuk e Ivan Klymenko, mentre le musiche sono di Ihor Didenchuk, Tymofii Muzychuk e Vitalii Duzhyk. (La redazione)

