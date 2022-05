«Barbara» è il nuovo album di Barrie

1 Minuto

129 Parole

Barbara è il secondo album di Barrie Lindsay (alias Barrie), seguito dell’ottimo Happy to Be Here del 2019 (uscito sempre per Winspear) ed nuova prova delle capacità artistiche della cantante e produttrice di New York.

Una musicista dal tocco unico, vicina tanto all’eleganza casio pop delle concittadine Au Revoir Simone, quanto ai linguaggi avanguardistici di Jenny Hval e Kate NV.

Pubblicato il 25 marzo 2022, Barbara è un piacevolissimo disco dalle armonie morbide e avvolgenti che mette in mostra il talento di una delle cantautrice più dotate della sua generazione, capace di spaziare dall’indie rock al cantautorato pop. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA