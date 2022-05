Terzo album per le Muna, trio indie pop di Los Angeles

1 Minuto

183 Parole

Le Muna sono un trio indie pop di Los Angeles in cui musica, testi e prese di posizione politiche a favore della comunità LGBTQ+ vanno a braccetto.

Il gruppo è nato in un College dall’incontro delle studentesse Katie Gavin, Naomi McPherson e Josette Maskin che, dopo qualche jam session tra amici, hanno dato vita a due album in studio acclamati da pubblico e critica: About U del 2017 e Saves The World del 2019.

Nel corso degli anni le Muna hanno collaborato attivamente con artisti del calibro di Katy Perry, Of Monsters and Men, Alanis Morrisette e Marina Diamandis (ex Marina and the Diamonds).

Ora per le Muna è arrivato un nuovo omonimo lavoro discografico, il primo per Saddest Factory, label di proprietà di Dead Oceans guidata dalla talentuosa Phoebe Bridgers.

Anticipato dai singoli Silk Chiffon, Kind of Girl e Anything But Me, l’uscita del nuovo album delle Muna è previsto per il 24 giugno 2022. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA