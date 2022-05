Il «Caos» e il nuovo tour di Fabri Fibra

A cinque anni di distanza da Fenomeno, il 18 marzo 2022 è uscito per Epic Records Caos, il decimo album in studio del rapper senigalliese Fabrizio Tarducci (alias Fabri Fibra).

Ecco come il musicista e producer italiano ha presentato il suo nuovo lavoro discografico.

«Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali. Ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni, dall’ultimo disco, perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi. Questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me. È un modo per mettere ordine dove c’è disordine. Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore».

Fabri Fibra (tgcom24)