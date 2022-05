259 critici musicali sceglieranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022

2 Minuti

Sabato 5 marzo 2022 si è dato il via alla trentanovesima edizione delle Targhe Tenco, uno dei più prestigiosi premi della musica italiana che vengono assegnati da un’ampia giuria di esperti musicali.

Quest’anno saranno 259 i critici musicali che sceglieranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022 che, come prevede il regolamento, saranno conferite alle seguenti categorie:

Migliore album in assoluto ;

; Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia);

(o lingua minoritaria parlata in Italia); migliore album di esordiente (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo);

(primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo); Migliore album di interprete ;

; Migliore canzone singola (il premio va agli autori della canzone);

(il premio va agli autori della canzone); Migliore album a progetto, ovvero con un unico tema che caratterizzi tutte le canzoni contenute. Il disco non deve essere attribuito a un singolo artista o gruppo, deve contenere almeno 6 brani, deve avere una durata minima di 40 minuti e deve essere realizzato con l’intervento di almeno 4 interpreti differenti (singoli o gruppi) ognuno dei quali deve essere titolare di almeno un brano (non ospite quindi, bensì interprete principale specificato nei crediti). Il premio viene assegnato al produttore del disco e perciò non è prevista alcuna esibizione da parte di interpreti partecipanti al disco.

Sempre tenendo conto del regolamento, è utile ricordare che i dischi che possono partecipare all’edizione 2022 delle Targhe Tenco devono:

essere stati pubblicati (cioè resi disponibili in qualunque modo al pubblico) tra il 01/06/2021 e il 31/05/2022 ;

; contenere almeno 5 canzoni e avere una durata minima di 30 minuti (a eccezione, naturalmente, la categoria “Album a progetto”);

e avere una (a eccezione, naturalmente, la categoria “Album a progetto”); contenere, in maggioranza, versioni inedite ;

; avere un unico titolare italiano, che sia cantautore singolo, gruppo o interprete (anche in questo caso fa eccezione la categoria “Album a progetto”).

Come da ormai qualche anno, sarà anche a disposizione una piattaforma completamente informatizzata e collegata al sito del Club Tenco: un ulteriore mezzo realizzato per consentire ad artisti e produttori di proporre in autonomia le proprie candidature.

La giuria potrà accedere alla piattaforma, attraverso un’area dedicata, e ascoltare i brani caricati; ovviamente ciascun giurato sarà libero di votare tutti i dischi validi a norma di Regolamento, non solo quelli proposti tramite autocandidature ma anche quelli non presenti nella piattaforma.

Naturalmente, anche per le autocandidature la chiusura è prevista per il 31 maggio 2022.

I vincitori delle Targhe Tenco 2022 parteciperanno alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore organizzata dal Club Tenco dove riceveranno i relativi premi. (La redazione)