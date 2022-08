Il ritorno del gypsy punk dei Gogol Bordello

1 Minuto

Il 16 settembre 2022 uscirà per Cooking Vinyl l’ottavo album della formazione gypsy punk statunitense Gogol Bordello.

Il disco si intitola Solidaritine ed è anticipato dal secondo singolo Take only what you can carry, brano che vede la partecipazione della band elettrofolk ucraina Kazka.

Davvero incredibile e trascinante l’interazione vocale tra il cantante dei Gogol, Eugene Hutz, e la voce dei Kazka, Oleksandra Zaritska.

La scarica di adrenalina della canzone è una testimonianza della forza dei Gogol, sia in studio che dal vivo. (La redazione)