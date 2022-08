Il «Renato Nicolini Day», per raccontare 9 anni di estate romana

2 Minuti

Il 9 settembre 2022, dalle ore 19, all’Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca di Roma va in scena il Renato Nicolini Day con parole e musica per ricordare ma soprattutto per raccontare i nove strepitosi anni che hanno cambiato il modo di pensare gli eventi culturali in città, l’Estate romana di Renato Nicolini.

Un’iniziativa ideata dal musicista e scrittore Marco Testoni in collaborazione con l’attrice e regista Marilù Prati, compagna di vita e di teatro di Renato, nel decennale della scomparsa di questo geniale personaggio maestro di poliedricità. Una giornata intorno al tema delle infinite declinazioni della visione culturale e artistica di Nicolini con i liberi contributi di tanti amici, artisti e intellettuali che, attraverso le loro progettualità e i loro lavori, hanno voluto nel tempo continuare a interpretare l’immaginario nicoliniano.

A fare da filo rosso fra tutte le iniziative il suggestivo concetto di gioiosa anomalia, felice sottotitolo al libro di Testoni che diventa anche l’anima del concerto performance che conclude la giornata regalando il senso di un uomo che ha saputo cambiare la storia della cultura italiana e non solo.

Un ricco programma con una serie di eventi performativi e incontri che, a partire dalle ore 19:00, prevede: la presentazione del libro Renato Nicolini, la gioiosa anomalia di Marco Testoni con la conduzione di Alberto Castagna e di David Tozzo; il reading a cura di Marilù Prati con la partecipazione di Alessandra Vanzi. A concludere il concerto degli Aureo con Sabrina Zunnui alla voce, Simone Salza al sax, Giancarlo Russo alle chitarre e Marco Testoni handpan, percussioni e piano. (La redazione)