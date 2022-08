Lo psych rock degli svedesi Dungen

2 Minuti

290 Parole

Gli svedesi Dungen sono tornati con un album strepitoso, con uno stile ben riconoscibile sin dalle prime battute grazie al loro classico sound pieno di armonie e strabilianti arrangiamenti.

Tradotto dallo svedese il titolo del nuovo album En Är For Mycket Och Tusen Aldrig Nog significa “Uno è troppo e mille non è abbastanza”, e si tratta del primo, vero e proprio disco in studio in sette anni per la band guidata da Allas Sak, Ejstes, Reine Fiske, Mattias Gustavsson e Johan Holmegard.



Le nove tracce del disco sono state registrate tra il 2017 e il 2022 a Göteborg, in Svezia, con il produttore Mattias Glavå. Il contributo creativo di Glavå è stato fondamentale per il disco e ha aiutato i Dungen ad andare oltre i propri limiti regalando al pubblico il miglior album della loro carriera.



Fin dai tempi di Ta det lugnt, 2004, Gustav Ejstes e i Dungen sperimentano con influenze di ogni tipo, e hanno creato un proprio blend di folk scandinavo, acid rock e jazz avanguardistico.

I Dungen sono una band psych rock che non è mai rimasta ancorata sulle proprie posizioni, ma che ha sempre esplorato scene e mondi nuovi.

En Är For Mycket Och Tusen Aldrig Nog, in uscita il 7 ottobre 2022 per Mexican Summer è il decimo album in studio della loro ormai ventennale carriera che li ha visti pubblicare dischi per label di culto come Sublimanl Sounds, Memphis Industries, Smalltown Supersound, Astralwerks e naturalmente Mexican Summer.

Il nuovo lavoro dei Dungen era stato anticipato a fine giugno dal brano Nattens Sista Strimma Ljus, mentre ora arriva il nuovo singolo Om Det Finnis Nagot Som Du Vill Fraga Mig. (La redazione)