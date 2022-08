Quando Gorbaciov fu ospite al Festival di Sanremo

1 Minuto

Finora ciò che si sa della prossima edizione del Festival della canzone italiana è che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023 e sarà condotta, per la quarto volta consecutiva (e con un quinto rinnovo per il 2024) da Amadeus, coadiuvato – secondo le prime conferme – da Gianni Morandi in tutte le cinque serate e da Chiara Ferragni che, invece, sarà solo nella prima e ultima serata della kermesse musicale.

A questo punto non ci resta che aspettare ospiti e soprattutto i big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Nel frattempo, visto che da poco abbiamo appreso la triste notizia della morte dell’ex Segretario Generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica nonché Presidente dell’Urss, Mikhail Gorbaciov, avvenuta il 30 agosto 2022 all’età di 91 anni dopo una lunga malattia, vogliamo ricordare l’importante politico russo con questo filmato che lo ritrae ospite, assieme alla moglie Raissa, a Sanremo 1999.

Un’edizione che all’epoca fu condotta da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta. (La redazione)

