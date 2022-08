L’attuale «Spendi spandi effendi» di Rino Gaetano

Contenuta nel terzo album del 1977 intitolato Aida, Spendi Spandi Effendi è una canzone in cui il geniale cantautore calabrese Rino Gaetano (1950-1981) affrontava con il suo inconfondibile stile ironico e pungente, il tema della crisi del petrolio del 1973.

Un brano paradossalmente attuale in questo particolare momento storico di crisi economica, finanziaria, politica e sociale.

Insomma, con il blocco del gas e l’aumento delle bollette di questi giorni ci verrebbe quasi da cantare:

Un artista unico nel suo genere che con la sua apparente leggerezza non aveva alcun timore di denunciare le nefandezze e i paradossi della società. (La redazione)

