Frankie Cosmos. «Inner World Peace» è il quinto album

Nati come progetto solista della newyorkese Greta Kline e in seguito diventati una vera e propria band, i Frankie Cosmos si apprestano a pubblicare il quinto album della carriera.

Anticipato dai singoli Aftershook e One Year Stand, il nuovo disco si intitolerà Inner World Peace e vedrà la luce il 21 ottobre 2022 su Sub Pop Records. (La redazione)