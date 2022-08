Google Trends Italia. Le tendenze di ricerca del giorno

Google Trends è uno strumento che permette di conoscere quali sono gli argomenti (parola o frase) più cercati su Google in un determinato giorno, mese e anno.

Uno strumento basato che consente dunque di visualizzare le “tendenze” e l’andamento nel tempo di un determinato argomento.

Le ricerche sono impostabili per nazione e lingua. Ovviamente, noi abbiamo scelto Google Trends Italia e quella che segue è la tendenza giornaliera del nostro Paese.

Le parole e le frasi più cercate in Italia su Google

Oltre l’elenco giornaliero di Google Trends Italia, abbiamo predisposto anche una pagina dove poter leggere le notizie dei principali siti e quotidiani italiani e una in cui si possono consultare i risultati del campionato italiano di calcio di serie A e B.

Di seguito, invece, si possono leggere le ultime 5 notizie pubblicate dal nostro sito di informazione musicale e culturale.

Attraverso questa pagina è possibile tenere sotto controllo tutto ciò che sta accadendo in Italia.

