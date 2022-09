«Apocalypse Love» è il nuovo album dei Black Lips

1 Minuto

Nuovo e magistrale cambio di rotta per i Black Lips che annunciano l’uscita del nuovo album Apocalypse Love in uscita il 14 ottobre 2022 per Fire Records. Un disco che Zumi Rosow – corista, cantante, sassofonista e musa dei Black Lips – definisce “uno strano album dance, capace di riflettere il momento che il mondo sta vivendo”.

Apocalypse Love si preannuncia un concentrato di sperimentazione, follia e psichedelia che in alcuni momenti sembra ricordare certe cose della Plastic Ono Band e persino talune orchestrazioni di Ennio Morricone.

Nonostante siano appena entranti nel terzo decennio di carriera, la band di Atlanta, Georgia, con Apocalypse Love non mostra alcun segno di cedimento, anzi… (La redazione)