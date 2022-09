Charley Crockett, l’astro nascente della scena southern soul contemporanea

1 Minuto

Charley Crockett è l’astro nascente della scena southern soul contemporanea, con uno suo stile riconoscibile e vicino alla tradizione country e alle atmosfere western dell’Americana. Cresciuto in Texas ascoltando country e rock ha costruito un sound ben riconoscibile, grazie all’originale modo di integrare tradizione blues e folk.

Charley, grazie a un sound ricco e facilmente apprezzabile anche dal pubblico europeo, ha superato senza alcun problema i confini nazionali, riuscendo anche a togliersi di dosso la pesante etichetta di artista country tradizionale.

A oggi ha rilasciato interviste per gli influenti quotidiani anglosassoni come The Guardian e The Independent, ricevendo un immediato supporto radiofonico da parte della BBC.

Il 9 settembre 2022 esce per Thirty Tigers il nuovo album The Man From Waco, un disco prodotto da Bruce Robinson a Lockhart, Texas, e registrato da Charley Crockett con la sua live band i Blue Drifters. (La redazione)