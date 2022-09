All Your Love, il nuovo singolo di Nathan Johnston & the Angels of Libra

1 Minuto

209 Parole

Avevamo lasciato il cantante irlandese Nathan Johnston a spasso da solo per boschi e cimiteri nel video del suo malinconico primo singolo con la band tedesca Angels of Libra.

Lo ritroviamo nel bagno di un club per l’incipit del nuovo, secondo video di All Your Love, un brano che affonda le radici nel tradizionale soul in stile anni ’60, eppure suona senza tempo.

All Your Love parla dell’entusiasmo e passione di un amore nascente, e il video che lo accompagna sfrutta effetti caleidoscopici e un po’ psichedelici, in linea con l’ambientazione anni ’60 della musica.

Questo è il secondo singolo estratto dall’omonimo album in uscita a novembre 2022 di Nathan Johnston & the Angels Of Libra, un lavoro che ha visto la band tedesca registrare una serie di brani strumentali in uno studio analogico in Danimarca, e solo a posteriori trovare nella voce vellutata del cantautore irlandese l’accoppiata vincente.

Se da un lato gli Angels of Libra si definiscono infatti una band di retro soul, l’apporto di Johnston è decisamente più influenzato dal neo soul e R&B, risultando in un sound classico e moderno allo stesso tempo. Né retro né neo, semplicemente soul. (Adaja Inira)