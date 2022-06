Il primo singolo e video di Nathan Johnston & Angels of Libra

1 Minuto

Il cantautore irlandese Nathan Johnston e il gruppo strumentale tedesco Angels of Libra uniscono le forze per dare vita a una fruttuosa collaborazione, di cui è appena uscito il primo singolo e video Angel Of Libra.

Gli Angels Of Libra sono un gruppo soul di 10 elementi di base ad Amburgo, che fa musica alla vecchia maniera, usando tecniche di registrazione analogica e suonando nello stile delle band anni ’60. Fino a poco tempo i musicisti in realtà non avevano un nome. Poi, per caso, invitando il cantante Nathan Johnston a scrivere e cantare su una loro strumentale, è uscito fuori il testo e titolo di Angel Of Libra, e la band l’ha adottato come nome.

Angel Of Libra è un brano cupo e atmosferico, e parla di un amore arrivato al capolinea. Ad accompagnarlo, un video color seppia ispirato alla serie televisiva Peaky Blinders, in cui Johnston fa sfoggio della sua migliore interpretazione di Arthur Shelby, infestando parchi, bar e infine un cimitero. Bello da sentire, e bello da vedere. (Adaja Inira)