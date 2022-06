Thinking of Nina è il nuovo singolo di Marlon Williams

1 Minuto

153 Parole

Thinking of Nina è il secondo singolo estratto da My Boy, il nuovo album del cantautore neozelandese Marlon Williams.

Ho sempre esplorato diversi elementi dei personaggi nella mia musica. E penso che più mi avvicino alla recitazione, più trucchi imparo sulla rappresentazione e la presentazione. Sto cercando di far sì che i miei mondi si alimentino l’uno nell’altro il più possibile. Voglio diventare più coraggioso esplorando contesti mutevoli e nuovi modi di fare le cose. Marlon Williams

In uscita il 9 settembre 2022 per Dead Oceans, My Boy è un disco che coniuga rock, indie e folk con ritmi polinesiani e chitarre bluegrass. Per l’occasione Marlon ha messo su una all-star band composta dal produttore Tom Healey alla chitarra elettrica, Paul Taylor (Feist) alla batteria, Cass Basil (Ladyhawke e Tiny Ruins) al basso, Mark Perkins ai cori e Elroy Finn alle percussioni. (La redazione)