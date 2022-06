De Gregori e Venditti per la prima volta insieme dal vivo con un’unica band

Sabato 18 giugno 2022 Francesco De Gregori e Antonello Venditti saliranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per l’atteso concerto nel cuore della capitale che inaugurerà la loro prima tournée insieme sullo stesso palco, dopo oltre 50 anni, accompagnati da una band d’eccezione che darà vita a un suono unico e straordinario.

Insieme a De Gregori e Venditti, infatti, debutterà sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Per l’occasione, sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

A partire da luglio, inoltre, i due artisti saranno protagonisti di lunga tournée nelle più importanti location all’aperto d’Italia.

Queste le date del tour estivo 2022 Venditti & De Gregori:

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno di recente inciso un 45 giri che riunisce le loro voci nei due singoli proposti nelle radio, due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: Generale e Ricordati di me. (La redazione)

