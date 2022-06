Morellino Classica Festival 2022

1 Minuto

136 Parole

Morellino Classica Festival inaugura la stagione 2022 riportando la musica dal vivo negli stupendi scenari della Maremma.

Finora, 11 edizioni con i grandi nomi della musica internazionale per oltre 250 concerti in 15 Comuni e in 30 luoghi per un itinerario all’insegna di musica, natura e vino nel fascino delle colline toscane.

Quest’anno, a partire dal 21 giugno fino al primo gennaio 2023, saranno 24 i concerti che renderanno ancora più affascinante la partecipazione ai concerti di Morellino Classica Festival.

I grandi solisti, le orchestre sinfoniche, la musica da camera, la lirica, il jazz, la contemporanea, la musica antica, l’opera e il cinema.

Simbolo dell’unione tra musica, bellezza e arte è il manifesto d’autore realizzato appositamente per il festival da Sandro Chia, dal titolo “Il pianista”. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito del Festival. (La redazione)