Gli Air Waves di Nicole Schneit con il nuovo album «The Dance»

A distanza di quasi quattro anni da Warrior, gli Air Waves della musicista e producer americana Nicole Schneit ritornano con un nuovo lavoro sulla lunga distanza dal titolo The Dance.



Il nuovo disco, in uscita il 9 settembre 2022 per Fire Records, è stato registrato ai Figure 8 Studios di Brooklyn con numerosi ospiti, tra cui Frankie Cosmos e Cass McCombs.

Ad anticipare il nuovo album arriva Wait, singolo accompagnato da un video diretto da Becca Brooks Morrin e Charlotte Hornsby.

Stavo immaginando questo paesaggio magico su una spiaggia con cowboy e fiori e mi sentivo tranquilla in questo ambiente. L’amante del demone è un pensiero felice, qualcuno che è un demone in un senso fantastico. Da bambina ho praticato molti sport e credo che l’essere coinvolta nello sport mi abbia aiutata a superare l’adolescenza, quindi la loro idea mi è sembrata adatta alla canzone. Ho chiesto a Joe Apollonio di partecipare al video perché i suoi video comici mi rendevano felice e mi hanno aiutato a superare i giorni bui della pandemia Nicole Schneit

Nicole Schneit è una musicista e cantautrice capace di scrivere grandi brani indie pop, di suonare qualsiasi strumento e lavorare al desk dello studio di registrazione come pochi altri artisti della sua generazione.

La musica degli Air Waves è semplice, istantanea e accessibile, ma anche profonda e prodotta in modo sublime, in bilico tra pop e avanguardia e con un forte spirito indipendente. (La redazione)