Gli islandesi Mùm in concerto in Italia

Gli islandesi Mùm, ormai icona del synth-pop europeo, e band tra le più innovative del panorama internazionale, hanno appena finito di registrare il loro ultimissimo album in Italia. Il loro settimo lavoro in studio è stato infatti registrato in Puglia, a 10 anni esatti dall’uscita di Smilewound.

La loro musica è da sempre una sapiente miscela di elettronica mitteleuropea e melodia trasognante arricchita da archi e strumenti tradizionali.

Questa manciata di spettacoli in Italia sono gli unici in programma in tutto il 2022, e prevederanno dal vivo un mix dei loro classici, assieme ad una première esclusiva dei nuovi brani.

Quattro le date previste finora in Italia: martedì 27 settembre al Teatro Bari, mercoledì 28 settembre al Monk di Roma, giovedì 29 settembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino e venerdì 30 settembre 2022 al Freakout Club di Bologna. (La redazione)

Concerti in programma dei Mùm

