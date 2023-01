L’hip hop della East Coast di Oddisee. Ascolta l’album del 2023 «To What End»

1 Minuto

112 Parole

Oddisee, all’anagrafe Amir Mohamed el Khalifa, è un rapper e produttore discografico statunitense di Washington D.C.

Influenzato dall’hip hop della East Coast di gente come Eric B. & Rakim, De La Soul, e A Tribe Called Quest, il producer americano torna con un nuovo, straordinario album dal titolo To What End.

Pubblicato il 23 gennaio 2023 da Outer Note Label, To What End è un disco composto da sedici godibilissime tracce che si muovono tra conscious rap, neo soul, funk e chillhop. (La redazione)

