Sanremo 2023, Leo Gassmann duetta con Edoardo Bennato nella serata delle cover

Nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio 2023, Edoardo Bennato sarà ospite di Leo Gassmann sul palco del Festival Sanremo, insieme al Quartetto Flegreo.

«Con Leo Gassmann c’è stata una buona intesa fin dal primo momento, quando, qualche anno fa, ci incontrammo in un concerto nell’area dell’aeroporto di Forlì. Spesso parliamo di problemi geopolitici e di ecologia. Recentemente abbiamo inciso insieme un brano che si chiama Io vorrei che per te che recita: “Finché nel cielo c’è il sole, finché nell’aria c’è il vento, non resteremo mai al buio e nessun motore sarà spento”. Siamo perfettamente consapevoli che non si può cambiare il mondo con le canzonette; però con Gassmann c’è stima reciproca, per cui quando mi ha invitato a partecipare con lui nella serata degli ospiti al festival ho accettato».

La 73a edizione del Festival della Canzone Italiana si terrà dal Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata TV su Rai Uno. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.