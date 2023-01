A Place To Bury Strangers, ecco tutte le date dei concerti

1 Minuto

111 Parole

Dopo un 2022 molto impegnativo, che ha visto l’uscita del loro nuovo, acclamato album See Through You, così come la riedizione, in versione ampliata e rimasterizzata, del seminale Exploding Head del 2009, l’iconica band newyorkese del rock noise A Place To Bury Strangers annuncia un tour che toccherà anche l’Europa.

Il gruppo di New York porterà in giro il loro leggendario spettacolo dal vivo.

Una vera e propria esperienza sciamanica che trasporterà gli ascoltatori in un universo sonoro emozionante e suggestivo. (La redazione)

Concerti in programma degli A Place To Bury Strangers





