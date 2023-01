Sul fuso orario delle Canarie con Island Time di Joel Sarakula

1 Minuto

214 Parole

Sincronizzate gli orologi sul fuso orario delle isole Canarie, il nuovo album Island Time del cantautore australiano Joel Sarakula è il perfetto cocktail di soft rock, soul, disco, reggae e sonorità pop inizio anni ’80, con cui ritagliarsi un momento di relax.

Island Time è il primo lavoro di Sarakula da quando si è trasferito dal Regno Unito alle Isole Canarie al culmine della pandemia, e se è vero che guarda molto al passato per le sue ispirazioni musicali, (vengono in mente i Toto, Lionel Richie e Boz Scaggs), è una nostalgia senza troppa tristezza o rimpianti.

Al contrario, anche quando Island Time affronta temi come la delusione d’amore (Tragic), o l’isolamento a cui ci spinge la società attuale (nel secondo singolo Lonely Town), lo fa con assoluta leggerezza, quasi spensieratezza.

Vengono evocate immagini da filmato vintage; moquette e carta da parati colorate, pantaloni a zampa, capelli lunghi. Un passato sbiadito ma non dimenticato, soffuso al punto giusto da fornire lo sfondo perfetto su cui Sarakula tesse insieme gli elementi del suo suono vellutato, fatto di synths e drum machines.

Island Time è un album leggero, fresco, gioioso e danzante, in cui la musica di Joel Sarakula scivola via liscia come le ore di una giornata passata al mare. (Adaja Inira)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]