Joel Sarakula con il nuovo singolo «Tragic»

Ah l’amore, prima o poi nella vita ci ritroviamo tutti in situazioni che sfiorano il tragicomico. È di questo parla il nuovo singolo dell’artista nato in Australia ma ora residente in Europa Joel Sarakula, intitolato Tragic.

Con un’atmosfera soul-pop rilassata e intrisa dei suoni anni ’70, grazie all’uso del vibrafono e sintetizzatori analogici, in questo nuovo singolo Sarakula lamenta le follie che si compiono per amore, che ci fanno risultare goffi, imbranati e un po’ patetici.

Il singolo è accompagnato da un video, in cui ritroviamo Joel che vaga per una città di porto europea, investito da una luce soffusa che ricorda la grana dei video anni 70.

Soul, pop, yacht rock, aor, un pizzico di disco, atmosfere sognanti e gran groove sono gli ingredienti di questo brano, che anticipa il prossimo album dell’artista, Island Time, in uscita tra qualche mese. (Adaja Inira)