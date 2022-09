Karma Clima, il tour e il nuovo album dei Marlene Kuntz

Inizia domenica 2 ottobre 2022, dalla Sicilia, il tour di presentazione del nuovo album dei Marlene Kuntz dal titolo Karma Clima.

Un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell’ambiente che vede la luce il 30 settembre 20022 per Ala Bianca.

Il disco, prodotto artisticamente dagli stessi Marlene Kuntz con Taketo Gohara, si compone di nove brani incentrati sui temi della sostenibilità e dell’arte creativa e performante. Ciascuna traccia di Karma Clima è una presa di coscienza di ciò che sta accadendo oggi al pianeta.

Le prime date de tour di presentazione del nuovo album saranno il 2 ottobre al Mercury Festival di Palermo, il 16 ottobre al Monk di Roma, il 4 novembre al Live Club di Trezzano sul Naviglio, il 5 novembre al Capitolo di Pordenone, l’11 novembre al Supermarket di Torino, il 13 novembre all’Estragon di Bologna e il 19 novembre 2022 al Factory di Verona. (La redazione)

