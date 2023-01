Il messaggio e la canzone di Patti Smith per Tom Verlaine

Sabato alle 2:39 del mattino abbiamo perso Tom Verlaine. Le parole non possono esprimere il mio dolore per la perdita né la gioia per averlo conosciuto. Tutti coloro che amavano la sua musica potrebbero desiderare di ascoltare i suoi dischi. Io gli sto dedicando Break it Up. È la canzone che io e Tom abbiamo composto per Horses nel 1975. Il testo riflette un sogno che ho fatto della morte e ho immaginato la resurrezione di Jim Morrison. Il lavoro di chitarra straordinariamente bello ed espressivo di Tom può essere ascoltato ovunque.

Oggi sul mio Instagram ho scritto che il lutto non è un’afflizione ma un privilegio. E così credo. Auguro a tutti una serena domenica magari piena di musica.

Patti Smith (substack.com)