Angelo De Augustine, l’arte di fare tutto da solo e con calma

1 Minuto

115 Parole

Toil and Trouble, in uscita il 30 giugno 2023 per la Asthmatic Kitty di Sufjan Stevens, è il quarto album del musicista e cantautore statunitense Angelo De Augustine.

Amico e collaboratore di Sufjan Stevens, ricordiamo A Beginner’s Mind del 2021, il nuovo album di De Augustine segna un ritorno allo stile minimale degli esordi.

Un nuovo lavoro realizzato e prodotto totalmente da solo nell’arco di tre anni, con l’artista californiano che si è occupato di scrivere musica e testi, e suonare tutti gli strumenti. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]