La più bella playlist dell’estate 2023. Solo su Spotify

Siamo finalmente giunti all’estate 2023, il momento tanto atteso in cui le giornate si allungano, le temperature si alzano e le spiagge si riempiono di gente in cerca di relax e divertimento. E cosa c’è di meglio di una playlist di buona musica per accompagnare i vostri caldi momenti estivi?

Per questo abbiamo pensato di realizzare su Spotify una raccolta dei migliori brani dell’estate 2023 da ascoltare in qualsiasi momento della giornata, che siate in vacanza, a casa o al lavoro.

Una playlist “estiva” collaborativa, ovvero alla quale potrete aggiungere i vostri brani preferiti usciti in questi primi sei mesi del 2023. (La redazione)

