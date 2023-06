Il futuro del pop passa per Llunr, visionario artista giordano

1 Minuto

186 Parole

Rocketship è il nuovo singolo di Bader Khatib, artista giordano cresciuto negli Stati Uniti d’America e conosciuto dal grande pubblico come Llunr.

Il primo successo del musicista arabo è stata la hit di Tik Tok Doo Doo Doo, capace di mezzo milione di condivisioni social, seguita poi da altri successi da milioni di streaming.

Llunr è l’artista del momento e tra i nomi da segnare in agenda per capire il futuro del pop. Si è guadagnato l’attenzione del pubblico grazie anche alla sua innata simpatia e empatica con il pubblico, oltre che per l’uso originale dei social media, TikTok in particolare.

Il nuovo singolo, Rocketship, è un un inno cosmico al potere dell’amore. Un brano che ha già macinato milioni di ascolti e visualizzazioni ed è entrato nelle più prestigiose playlist pop internazionali, comprese le influenti New Music Friday, Viral e Big On The Internet di Spotify.

Rocketship è lo stato dell’arte del pop contemporaneo, una hit ispirata dal magico sound di Imagine Dragons, Coldplay, One Repubblic e The Lumineers, ma con un animo originale, ovvero quello di Llunr. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]