Al via la seconda edizione del Festival di Sogliano al Rubicone

Pochi giorni al via della seconda edizione di Sogliano Sonica, il festival estivo di Sogliano al Rubicone (FC). Dopo il successo della passata edizione con i live di Samuele Bersani e Willie Peyote, anche quest’anno due artisti si avvicenderanno facendo tappa in Romagna con i loro tour estivi.

Ad inaugurare questa seconda edizione sarà Daniele Silvestri che si esibirà nella serata di sabato 1 luglio 2023 nella splendida cornice di piazza Matteotti. L’artista romano ha scelto così Sogliano Sonica come una della tappe del suo Estate X, il nuovo tour con musica da grandi spazi che si svolgerà nei più importanti festival di tutta Italia.

Accompagnato da una sorprendente ed eclettica band e dopo l’intimità della tournée teatrale, Daniele Silvestri ritroverà così sia le amate chitarre elettriche che i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Secondo appuntamento domenica 23 luglio 2023 al Parco San Donato con l’ospite internazionale Jeremiah Fraites, co-fondatore dei Lumineers. L’evento rappresenta una delle tappe del tour italiano dell’artista di Denver che porta in giro il suo lavoro solista Piano Piano, uscito nel gennaio del 2021 e frutto di un lavoro di quasi un decennio: melodie di pianoforte intime registrate nella sua casa in Colorado.

Nonostante il nome dell’album possa far pensare al solo pianoforte, al contrario racchiude molti strumenti, per lo più suonati dallo stesso Jeremiah. Si sentono distinte le influenze folk, le stesse che caratterizzano i Lumineers, trasportate però in un’ambiente più classico e sofisticato. Dal vivo Jeremiah Fraites è accompagnato da Fortunato D’Ascola al contrabbasso, Giulia Pecora al violino, Filippo Cornaglia a batteria e sintetizzatore, Clarissa Marino al violoncello. (La redazione)

