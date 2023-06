Il tour estivo di Giovanni Truppi

2 Minuti

Continua il tour estivo di presentazione dell’album Infinite possibilità per essere finiti di Giovanni Truppi.

Una serie di appuntamenti in cui il carisma e l’animo poetico del cantautore napoletano si dispiegano in una ricerca verso una poetica rara e raffinata in grado di trasportare il suo pubblico nel suo universo personale, in cui rispecchiarsi attraverso un crescendo di emozioni.

Durante questi appuntamenti Truppi è affiancato da Frankie Bellani alle tastiere, Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Stefano Tamborrino alla batteria, per un’esperienza immersiva e affascinante.

Infinite possibilità per esseri finiti, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è un album che partendo dal personale e particolare arriva al collettivo e all’universale, interrogandosi e confrontandosi con temi importanti e quanto mai attuali: il concetto di privilegio e quello di comunità, la precarietà economica e la gentrificazione, il ruolo delle reti sociali e quello delle città.

La vita, la morte, i sentimenti, le relazioni. Un disco urbano, ambientato in una precisa dimensione temporale, che percorre la strada da Centocelle a Bologna calandosi nei quartieri di cui parla e in cui vive, che diventano parte essenziale della narrazione attraverso registrazioni ambientali, soundscape e field recording che fanno da trait d’union a un mix di generi e suoni, in cui l’incertezza e la frammentazione interiore si fanno vero e proprio linguaggio e cifra stilistica.

Il risultato è un mare di parole e musica all’interno del quale navigano delle canzoni-isole, alcune più sperimentali altre di struttura classica. Uno specchio dello smarrimento del nostro tempo e delle trasformazioni che lo abitano ed efficace rappresentazione di uno Zeitgeist.

Di seguito alcuni dei concerti in programma del musicista e cantautore napoletano Giovanni Truppi. (La redazione)

PROSSIMI CONCERTI

