«Unum», l’album di debutto delle Ġenn

Le Ġenn annunciano il loro album di debutto da titolo Unum, in uscita il 6 ottobre 2023 per Liminal Collective e anticipato dal singolo Days and Nights.

A maggioranza queer, la prima iterazione del quartetto tutto al femminile è nata 10 anni fa a Malta, prima di trasferirsi a Brighton. Si tratta di un gruppo dalle origini multinazionali, con radici maltesi, britanniche, giamaicane e portoghesi. (La redazione)