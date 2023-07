Calcio, dal 2024 Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile

2 Minuti

287 Parole

Nell’estate del 2024, Carlo Ancelotti, uno dei più illustri allenatori nella storia del calcio mondiale, assumerà il ruolo di allenatore della nazionale di calcio maschile del Brasile.

L’annuncio è stato fatto dal presidente della federazione calcistica brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che ha specificato che Ancelotti entrerà in carica all’inizio della Copa America, in programma per il prossimo anno tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Fino a quel momento, l’allenatore italiano manterrà la sua posizione di guida al Real Madrid.

Con i suoi 64 anni, Ancelotti vanta un palmares impressionante, essendo l’unico allenatore ad aver conquistato il campionato in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Inoltre, è l’unico ad aver vinto la Champions League per ben quattro volte, due volte con il Milan e due volte con il Real Madrid.

L’arrivo di Ancelotti alla guida della selezione brasiliana promette di portare una vasta esperienza e una mentalità vincente alla squadra. Considerato uno stratega di alto livello e un motivatore, il suo impegno sarà cruciale per rafforzare la competitività della nazionale brasiliana sul palcoscenico internazionale.

Fino all’insediamento di Ancelotti, il compito di guidare il Brasile sarà affidato a Fernando Diniz, attualmente allenatore del Fluminense, che avrà il ruolo di interim. La transizione verso l’arrivo di Ancelotti garantirà la continuità e la stabilità per la squadra brasiliana, consentendo al nuovo allenatore di entrare in carica con una solida base di supporto.

La notizia dell’ingaggio di Carlo Ancelotti come allenatore della nazionale brasiliana ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi del calcio brasiliano, che si aspettano grandi risultati da uno dei più grandi strateghi del nostro tempo. L’obiettivo è quello di portare la nazionale brasiliana a un livello ancora più alto e competere per il titolo nelle future competizioni internazionali. (La redazione)

GUARDA IL VIDEO DELL’ANNUNCIO