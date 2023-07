«Frontier’s Edge», il nuovo EP della Budos Band

2 Minuti

Frontier’s Edge, il nuovo lavoro della celebre band strumentale newyorkese The Budos Band, è un’opera che irradia intelligenza e riflessione.

In uscita il 28 luglio 2023 sotto l’etichetta Diamond West, questo EP contiene sei brani strumentali che sfidano audacemente generi e classificazioni.

Per la Budos Band, guidata da Tom Brenneck e Jared Tankel, questo è il primo lavoro con la label Diamond West dopo una collaborazione di oltre vent’anni con la Daptone.

Brenneck – chitarrista, produttore e compositore del gruppo – afferma che questa scelta rappresenta una crescita naturale per la band che ha deciso di allontanarsi dal classico “sound Daptone” per esplorare territori nuovi e lontani rispetto a quanto fatto in passato. Il cambio di etichetta è motivato, dunque, dall’evoluzione del suono della Budos Band.

Frontier’s Edge segue l’evoluzione sonora degli ultimi anni del gruppo, rimanendo fedele all’anima classica del soul ma con un retrogusto che coniuga abilmente rock e avanguardia. L’EP è stato prodotto e registrato dai membri stessi della band, confermando lo spirito di autonomia totale che da sempre contraddistingue le loro pubblicazioni.

Sia che siate nuovi all’universo dei Budos o li seguiate fin dagli esordi su Daptone, Frontier’s Edge è un gioiello che racchiude in sé la loro straordinaria miscela di afrobeat, musica etiope, proto-metal e molto altro.

L’ascoltatore viene trasportato in un viaggio sonoro emozionante, dove ogni traccia è un’esplorazione di nuove frontiere musicali. La maestria tecnica e l’abilità compositiva della Budos Band emergono in modo vivido in ogni brano, dimostrando una maturità artistica che solo una lunga carriera può conferire.

Con Frontier’s Edge, la Budos Band continua a dimostrare la propria rilevanza nel panorama musicale contemporaneo, sfidando le convenzioni e offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Il nuovo EP della Budos Band testimonia l’impegno del gruppo di New York nel creare musica innovativa e stimolante, capace di catturare l’attenzione di nuovi ascoltatori ma anche di soddisfare le aspettative dei fan di lunga data. (Aaron Stack)