Prime Day di Amazon, 11 e 12 luglio 2023, due giorni di offerte

L’11 e il 12 luglio 2023, Amazon darà il via a un evento imperdibile per tutti i clienti Prime: il Prime Day. Durante questi due giorni, i clienti avranno accesso a una vasta selezione di offerte su prodotti di marchi rinomati come HP, LG, Oral-B, Philips e molti altri.

Inoltre, le piccole e medie imprese italiane avranno l’opportunità di partecipare offrendo sconti speciali sui loro prodotti, promuovendo il Made in Italy.

Le offerte anticipate iniziano oggi e coinvolgono sia i marchi noti che le piccole e medie imprese italiane. I clienti Amazon Prime avranno l’opportunità di accedere a sconti eccezionali su una vasta gamma di categorie, tra cui moda, elettronica, giochi e articoli per la casa.

QUI LE MIGLIORI OFFERTE SU AMAZON

Come da comunicato stampa dell’azienda, l’evento si svolgerà per l’intera durata del Prime Day, consentendo ai clienti di risparmiare su molti prodotti.Ma ciò che rende ancora più speciale questo Prime Day sono le “Esperienze Prime Day“.

Durante l’evento, i clienti Prime potranno acquistare prodotti legati a esperienze uniche, come concerti esclusivi con artisti musicali di fama o visite guidate alle aziende italiane più iconiche e alle piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti sulla piattaforma di Amazon.it.

Per partecipare a queste esperienze, sarà sufficiente visitare il sito amazon.it/esperienzeprimeday l’11 e il 12 luglio 2023.

Nuove esperienze saranno disponibili ogni giorno dalle 10:00 dell’11 luglio alle 18:00 del 12 luglio 2023, ma ricorda che i posti sono limitati, quindi affrettati a prenotare. I termini e le condizioni dettagliate sono specificati sulle pagine delle singole esperienze.

Il Prime Day di Amazon è un appuntamento imperdibile per tutti i clienti Prime desiderosi di ottenere grandi sconti su prodotti di alta qualità. Non perdere l’opportunità di vivere momenti indimenticabili e scoprire le eccellenze italiane.

Per maggiori informazioni, visita amazon.it/primeday e preparati per il grande evento che si terrà l’11 e il 12 luglio 2023. (La redazione)

