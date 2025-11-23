Home Articoli Italia, quarta Coppa Davis, terza consecutiva: Berrettini e Cobolli firmano un trionfo storico
L’Italia vince la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo superando la Spagna 2-0. Berrettini porta il primo punto con una prova solida, mentre Cobolli firma una rimonta decisiva contro Munar. Il gruppo di Volandri conquista la quarta insalatiera della storia azzurra, confermando un ciclo ormai dominante.

Pubblicato da
Redazione
23 Novembre 2025

L’Italia conquista la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, superando la Spagna con un netto 2-0 nella finale disputata davanti al pubblico di Bologna. Il successo porta alla quarta insalatiera nella storia azzurra e conferma la solidità del gruppo guidato da Filippo Volandri, capace di imporsi anche senza i suoi due top ten. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno deciso la sfida con prestazioni di alto livello, chiudendo un percorso impeccabile.

Berrettini apre la strada con un match solido

Il primo punto porta la firma di Berrettini, autore di una prova autorevole contro Carreno Busta. L’azzurro controlla ritmo e scambi, imponendosi 6-3, 6-4 e garantendo all’Italia un vantaggio immediato. La gestione del match e la continuità nel servizio risultano determinanti, consentendo alla squadra di iniziare la finale nel modo migliore.

Cobolli completa la rimonta e chiude la finale

Il secondo singolare diventa il cuore pulsante della giornata. Cobolli parte in salita e cede il primo set 1-6 contro Munar. La pressione cresce, ma il giovane azzurro reagisce con determinazione. Porta a casa il tiebreak del secondo parziale e nel terzo completa una rimonta di grande carattere, imponendosi 7-5.
Il break sul 6-5 e il successivo turno di servizio impeccabile sanciscono la vittoria italiana, consegnando all’Italia la terza Davis consecutiva.

Un’impresa che entra nella storia

Con questo successo, l’Italia diventa la prima nazionale a conquistare tre titoli consecutivi nell’era senza Challenger Round. L’assenza di due colonne come Sinner e Musetti rende il risultato ancora più significativo. La compattezza del gruppo di Volandri e la crescita degli interpreti confermano la maturità del progetto tecnico azzurro, capace di imporsi contro una Spagna comunque competitiva.

Un ciclo che continua

L’Italia chiude un altro capitolo memorabile della propria storia tennistica. Berrettini e Cobolli trascinano il gruppo verso un trionfo costruito su mentalità, adattamento e coesione. La quarta insalatiera entra in bacheca e alimenta un ciclo vincente che non sembra destinato a fermarsi. (La redazione)

23 Novembre 2025

