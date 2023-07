Leon Russell, il tributo al musicista e produttore di Nashville

1 Minuto

Leon Russell è stato un musicista, compositore e produttore di Nashville conosciuto come “The Master of Space and Time” e in 50 anni di onorata carriera ha partecipato a oltre 400 album come musicista, autore e produttore.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con Beach Boys, Frank Sinatra, The Rolling Stones, Bob Dylan, Elton John, Bob Marley e tanti altri.

Il suo classico A Song for You conta ben 40 reinterpretazioni differenti, tra cui Ray Charles, Donny Hathaway, Willie Nelson e The Temptations, e ora anche una versione della giovane Monica Martin.

L’8 settembre 2023 esce per Primary Wave A Song for Leon, un album che omaggia il musicista e compositore statunitense, anticipato dalla cover Strangers in a Strange Land di Margo Price. (La redazione)